1-2. El Forest sentencia a Nuno Espirito Santo

Su antiguo club, al que clasificó a Europa la temporada pasada y del que salió tras discrepancias con el dueño, firmó la sentencia del portugués en otra triste noche en el London Stadium, donde la suerte volvió a ser esquiva a los 'Hammers'.

Los londinenses se adelantaron con un tanto en propia puerta de Murillo, tras desviar erróneamente un balón peinado de Tomas Soucek, pero todo los salió mal a partir de ahí.

En la segunda parte y aún con 1-0 en el marcador, Crysencio Summerville, con una volea perfecta, creyó hacer el 2-0 y alargar el crédito de su entrenador, pero el VAR entró en juego para anular el tanto por fuera de juego de Lucas Paquetá en el inicio de la jugada. Centímetros que firman despidos.

Minutos después de verse el West Ham con los tres puntos, Nico Domínguez cabeceó un centro de Elliott Anderson en el primer palo y dibujó una parábola que no llegó a despejar Walker-Peters, al que le faltó un poco de altura para desviar la pelota.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El empate no parecía suficiente para salvar la cabeza de Nuno, pero la derrota iba a ser aún pero y otra vez el VAR apareció para frustración del portugués.

La tecnología apreció un puñetazo de Alphonse Areola a Morgan Gibbs-White al tratar de despejar un centro y el colegiado, al verlo repetido en el monitor, no dudó en pitarlo.

Desde los once metros, Gibbs-White engañó a Areola y provocó que, como ya es tradición en el London Stadium, los aficionados se marcharan antes del pitido final.

Los 'Hammers' han perdido seis de los últimos nueve partidos y no conocen la victoria desde el pasado 8 de noviembre. La salvación, que precisamente la marca el Forest, queda ya a siete puntos de distancia. Salvo sorpresa, el club londinense anunciará este miércoles el despido de Nuno y tocará volver a recomponer un proyecto que comienza a oler con fuerza a Championship (Segunda división).