El Real Madrid se concentra en Yeda tras seis horas de viaje

Tras completar el segundo de los entrenamientos con los que el Real Madrid preparará su duelo ante el Atlético de Madrid, los jugadores convocados se desplazaron desde la ciudad deportiva de Valdebebas al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, para partir en vuelo chárter rumbo a Yeda.

Ataviados con el traje de viaje , la expedición madridista aterrizó en Arabia Saudí tras poco más de cinco horas de vuelo, y cerró el viaje con el desplazamiento en el autobús oficial hasta su hotel de concentración, el Jeddah Hilton.

El equipo dirigido por Xabi Alonso encara la Supercopa de España con las ausencias de Kylian Mbappé por un esguince de rodilla y de Éder Militao por una lesión muscular.

Tampoco estará en Yeda Brahim, que se encuentra disputando la Copa África con Marruecos, y sí ha viajado Trent Alexander-Arnold, pese a no tener opciones de jugar al estar en la fase final de la recuperación de una rotura muscular.

El Real Madrid disputará el jueves, desde las 20:00 horas en España (22:00 hora local/19:00 GMT)), la segunda semifinal de la Supercopa de España que arranca el miércoles con el duelo entre el Barcelona y el Athletic Club. El conjunto madridista cerrará su preparación el miércoles con un último entrenamiento, ya en el escenario del encuentro, el estadio rey Abdullah desde las 18:00 hora española.