Iraola se resigna a perder a Semenyo, rumbo al City

"Te puedo dar mi opinión, si quieres", dijo el técnico español en rueda de prensa al ser preguntado sobre si el duelo ante el Tottenham Hotspur puede ser el último de Semenyo con el Bournemouth.
"No hay nada firmado, pero si me preguntas lo que pienso, con todos los rumores que hay, creo que será su último partido. Pero no te puedo garantizar nada, es solo mi opinión personal. Entiendo el mercado, el ruido, pero no hay nada acordado, así que por ahora es mi jugador y ojalá siga siendo así", señaló.
El futbolista ghanés ha anotado nueve goles esta temporada y es un jugador clave en el Bournemouth de Iraola, que ya perdió en verano a Dean Huijsen, Milos Kerkez, Ilya Zabarnyi y Dango Ouattara.
El delantero tiene una cláusula de rescisión de 65 millones de libras (72 millones de euros) que expira el viernes, con la intención de dar tiempo suficiente al Bournemouth de encontrar un reemplazo este invierno.
Semenyo pasará reconocimiento médico con el Manchester City tras el partido contra el Tottenham y, si todo va bien, firmará con el club de Pep Guardiola, que siempre ha sido su preferencia.