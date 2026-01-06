Ryan Reynolds estrena camiseta del club colombiano adquirido por su grupo inversor

"Me enviaron una camiseta. Una bufanda. Y una taza. Y llegó después de Navidad, lo que significa muchísimo más", escribió Reynolds en una historia de Instagram en la que aparece observando los artículos con emoción y humor antes de ponérselos, con su habitual ironía.

En enero de 2025 el grupo inversor estadounidense Tylis-Porter, del que hace parte Ryan Reynolds, adquirió La Equidad, y los nuevos propietarios anunciaron en diciembre su cambio de nombre a Internacional de Bogotá como parte de una renovación de identidad que incluyó un nuevo escudo y uniformes, con referencias a símbolos de la ciudad como los cerros orientales y el cóndor andino.

"Esto ya está pasando. Ryan Reynolds es parte del Inter de Bogotá", agregó el equipo en una publicación en su cuenta de X en la que volvió a difundir el video del actor.

Además de Reynolds, el grupo Tylis-Porter cuenta con el apoyo de otras estrellas como los actores Eva Longoria y Rob McElhenney, el beisbolista Justin Verlander, la modelo Kate Upton y el conferencista Scott Galloway.

Reynolds, protagonista de películas como 'Deadpool' y 'Green Lantern', y McElhenney, encargado de encarnar el papel de Mac en la serie de comedia 'It's Always Sunny in Philadelphia", adquirieron en 2020 al Wrexham FC de la quinta división inglesa, al que en dos años vieron ascender a la League Two (cuarta división), a la League One (tercera) y ahora al Championship (segunda).

Igualmente, el año pasado se convirtieron en propietarios minoritarios del Necaxa mexicano.