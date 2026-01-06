Williams: "Quizás las palabras no fueron las adecuadas, pero no me arrepiento"

Redacción deportes, 6 ene (EFE).- El capitán del Athletic, Iñaki Williams, reconoció este martes en Yeda, donde mañana abrirán el torneo ante el Barcelona, que "quizás las palabras no fueron las adecuadas" en su crítica a que la Supercopa de España se juegue en Arabia Saudí, pero aseguró también que no se arrepiente de haberlas dicho.