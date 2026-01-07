El Braga elimina al Benfica y jugará contra el Vitoria la final de la Copa de la Liga

El Braga se adelantó 0-2 en el primer tiempo con goles del español Pau Víctor y el uruguayo Rodrigo Zalazar. El griego Vangelis Pavlidis marcó de penalti en el 64 para devolver las esperanzas al cuadro lisboeta, pero en el 81 el sueco Gustaf Lagerbielke anotó el 1-3 definitivo ante un Benfica que acabó con diez por la expulsión en el 90 del central argentino Nicolas Otamendi, baja para el partido de cuartos de final de la Copa de Portugal frente al Oporto en el Estadio do Dragão el próximo miércoles.

José Mourinho tendrá así quebraderos de cabeza para formar el eje defensivo ante el Oporto. Además de no poder contar con Otamendi, António Silva está lesionado, por lo que queda Tomás Araújo como único central puro en la plantilla.

El Braga jugará su quita final de la Copa de la Liga en busca de su cuarto título tras los logrados en 2013, 2020 y 2024, mientras que Vitoria de Guimaraes disputará la primera de su historia en este torneo.