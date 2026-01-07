El Elche se enfrentará por quinta vez en la Copa al Betis, al que sólo eliminó una vez

La eliminatoria, que se disputará a partido único en el estadio del conjunto sevillano, tuvo su primer precedente en la temporada 1934-35, en una ronda previa que se saldó con victoria bética por 5-0.

El segundo enfrentamiento entre ambos equipos, correspondiente a los octavos de final del torneo, se produjo en la temporada 1959-60, con los dos conjuntos en Primera División. Tras dos empates, 4-4 en Elche y 2-2 en Sevilla, fue necesario un partido de desempate, en el que el conjunto ilicitano se impuso por 6-4 en el estadio Santiago Bernabéu.

Ambos equipos volvieron a cruzar sus caminos en la cuarta ronda del torneo del curso 1993-94, con victoria del Elche en el partido de ida (2-1) y goleada del Betis en la vuelta (5-0).

El último duelo copero se remonta a los dieciseisavos de final de la Copa 2007-08. En el partido de ida, disputado en el estadio Martínez Valero, el Elche, dirigido entonces por David Vidal, empató a uno, mientras que en la vuelta el Betis certificó su clasificación con una clara victoria por 3-0.

