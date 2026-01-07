El suizo Rubén Vargas se incorpora al trabajo de grupo en el Sevilla de Almeyda

El Sevilla, tras la decepcionante derrota (0-3) del pasado domingo ante el Levante en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), hizo el lunes un entrenamiento de recuperación, descansó el martes y este miércoles retornó a su ciudad deportiva para centrarse de lleno en el último partido de la primera vuelta liguera, a la que llega el equipo con veinte puntos, cuatro por encima de los puestos de descenso.

Para el partido ante el Levante, Almeyda tuvo las bajas por lesión del mediapunta Alfon González, el lateral chileno Gabriel Suazo, los centrales César Azpilicueta y el francés Tanguy Nianzou y la de Rubén Vargas, quien parece que es el que está más cercano a volver al equipo.

Siguen ausentes los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, que se encuentran con la selección de su país en la Copa de África, mientras que el central brasileño Marcao Teixeira cumplirá el segundo partido de sanción de los seis con los que fue castigado tras su expulsión en Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

Además, el portero Álvaro Fernández y el central Ramón Martínez han causado baja en la plantilla para incorporarse al Deportivo de La Coruña y al Valladolid, respectivamente, ambos de LaLiga Hypermotion (Segunda División española), mientras el lateral derecho argentino Federico Gattoni sí ha vuelto al equipo tras concluir su cesión en el River Plate de Buenos Aires.

