07 de enero de 2026 - 13:05

Gary O’Neil es el nuevo entrenador de Racing de Estrasburgo de Julio Enciso

Gary Paul O'Neil (42 años), exfutbolista y entrenador inglés presentado como nuevo conductor de Racing de Estrasburgo

El Racing de Estrasburgo oficializó este miércoles el nombramiento de Gary O’Neil como su nuevo director técnico tras la salida de Liam Rosenior. El estratega inglés, un antiguo mediapunta de 42 años, asume el cargo tras haber dirigido previamente al Bournemouth y al Wolverhampton en Inglaterra. Aunque el club francés no especificó la duración del vínculo, su debut será inmediato en el fútbol galo.

Por ABC Color

“O’Neil estará en el banquillo del Racing este sábado con motivo del desplazamiento a Avranches en la Copa de Francia”, señaló el club. Este movimiento representa una sucesión entre técnicos ingleses, luego de que Rosenior, de 41 años, partiera hacia el Chelsea. Ambos equipos pertenecen a BlueCo, el consorcio estadounidense que utiliza al club londinense como el estandarte principal de su proyecto multiclub.

A diferencia de su predecesor, O’Neil arriba a Francia con un recorrido consolidado de 88 partidos dirigidos en la prestigiosa Premier League británica. Su trayectoria comenzó en el banquillo del Bournemouth durante la temporada 2022-2023 y continuó posteriormente en el Wolverhampton entre 2023 y 2024. Su última etapa en el equipo de los “Wolves” concluyó en diciembre pasado tras una racha negativa de resultados.

“Es un entrenador exigente y reconocido, con un enfoque moderno del fútbol que encaja plenamente en la continuidad de nuestro proyecto deportivo”, afirmó el presidente Marc Keller. El técnico londinense deberá gestionar un entorno de alta tensión debido a las constantes protestas de la afición local contra el modelo de gestión. La sorpresiva partida de Rosenior a mitad de campaña ha intensificado el malestar contra la propiedad.

Fuente: AFP

