El Brentford deja los puntos en casa con goleada ante Sunderland de Alderete

El equipo visitante, que contó con el defensor paraguayo Omar Alderete hasta el minuto 83, no pudo frenar la voracidad ofensiva de las “Abejas”. A la media hora de juego, Thiago abrió el marcador tras una asistencia de Vitaly Janelt, definiendo con clase tras eludir al guardameta rival. Pese al dominio local, el Sunderland tuvo una oportunidad inmejorable para igualar el marcador a través de un tiro penal.

Enzo Le Fee fue el encargado de ejecutar la pena máxima tras una infracción de Brian Brobbey sobre Kristoffer Ajer en el área. Sin embargo, el volante francés intentó una definición “a lo Panenka” que terminó en las manos del portero Caoimhin Kelleher, quien no se movió de su sitio. Ese error fue el punto de inflexión del encuentro, ya que solo cinco minutos después el conjunto local castigaría nuevamente.

La sentencia llegó tras una recuperación que terminó en un remate al travesaño por parte de Kevin Schade, cuyo rebote fue aprovechado por Thiago. El brasileño conectó de cabeza con precisión técnica para firmar su segundo gol personal y el 2-0 transitorio en el marcador. Finalmente, Yegor Yarmolyuk cerró la goleada tras una serie de llegadas que incluyeron un disparo al poste del mediocampista Mikkel Damsgaard.

Con estos tres puntos, el Brentford escala hasta la quinta ubicación de la tabla general con 33 unidades, rozando los puestos de Champions League. El Sunderland de Alderete, por el contrario, profundiza su mal momento al hilar cinco partidos consecutivos sin poder sumar de a tres en el certamen. El equipo del paraguayo cae a la octava posición, alejándose de los puestos de vanguardia tras un inicio prometedor.

Fuente: EFE