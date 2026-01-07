Louzán se reúne con los clubes en Yeda a la espera de confirmar sede para 2027

Arabia Saudí acogerá la Copa Asia del 7 de enero al 5 de febrero, lo que podría imposibilitar que el país acoja la que sería la séptima edición del torneo en la península arábiga.

Un camino en Arabia Saudí que reporta 51 millones de euros por año a las arcas federativas, que se inició en 2020 y que tuvo un paréntesis en 2021, debido a la pandemia del coronavirus, por lo que se disputó a partido único en el estadio La Cartuja de Sevilla.

Desde entonces, tres ediciones en Riad y tres en Yeda, contando la de este 2026, como parte de un contrato de la RFEF con Arabia Saudí que se extiende hasta la edición de 2029, inclusive.

Alternativas sobre la mesa para una RFEF en la que su presidente, Rafael Louzán, junto a una delegación federativa, aprovecharon la disputa de la Supercopa para agendar reuniones con los cuatro clubes participantes. Este miércoles es el turno para FC Barcelona y Athletic Club, quienes disputan la primera semifinal (20:00 horas CET, -1 GMT); y el jueves lo serán Atlético de Madrid y Real Madrid, cuyo partido será a la misma hora.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Reuniones en las que, según refleja la RFEF en un comunicado, se tratarán “diferentes aspectos en torno a la Supercopa y sobre la actualidad del fútbol español en su conjunto”.