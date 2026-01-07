Ver al Real Madrid en Albacete por la Copa del Rey costará entre 105 y 292 dólares

En un comunicado, el Albacete indicó que los abonados tendrán que pagar un suplemento de 50 euros (58 dólares).

En Aalbacete se ha despertado una gran expectación y, acorde a ella, son los precios que ha establecido la entidad blanca, que premian la fidelidad del socio frente a aquellos que quieran adquirir una localidad.

Es un enfrentamiento inédito en el torneo copero, que medirá al cuadro albaceteño, que milita en LaLiga Hypermotion (Segunda división del fútbol español), con el equipo que más títulos de Liga de Campeones tiene (15) y para el que el club blanco abre varios canales de venta, tanto de forma física como digital, que arrancará este jueves a partir de las 10.00 horas (09.00 GMT).

El Albacete Balompié comunicó que sólo podrá sacarse una entrada a precio de abonado por cada carnet, teniendo que respetarse tanto el precio de abonado como la localidad correspondiente a dicho pase de temporada hasta el lunes a las 8.00 horas (07.00 GMT) de la mañana.

En ese momento, se liberarán las butacas en las que no se haya ejecutado el suplemento, que pasarán a tener el precio general.