Xabi, ¿como Valverde o como Xavi y Flick?

Ambos lograron su primer título como técnicos azulgranas en Arabia Saudí, tras vencer en las finales al Real Madrid (3-1 y 5-2). Un camino que persigue Xabi Alonso para dejar atrás las incógnitas sobre su futuro en el banquillo madridista.

El técnico español fue el elegido para asumir las riendas del equipo tras el fin de la segunda etapa del italiano Carlo Ancelotti al frente del Real Madrid. Su estreno se produjo en un Mundial de Clubes en el que llegó a semifinales, pero la goleada sufrida contra el París Saint-Germain (4-0) tapó las buenas sensaciones de los primeros pasos del proyecto.

Eso sí, Xabi se encargó de repetir el mensaje de que su verdadero proyecto arrancaba en agosto, con la primera jornada de Liga. Y tras siete victorias consecutivas, llegó el primer gran tropiezo.

Derrota 5-2 en el derbi ante el Atlético de Madrid, su rival el jueves en Yeda (Arabia Saudí) en las semifinales de la Supercopa (20:00 horas CET, -1 GMT).

Se repuso el Real Madrid hilando seis victorias, incluída la del clásico ante el FC Barcelona (2-1) que le colocaba líder de Liga con cinco puntos de ventaja respecto a los azulgrana. Pero noviembre marcó un punto de, aún, no retorno para los madridistas.

Seis partidos consecutivos lejos del Bernabéu que arrancaron con una derrota en Anfield (1-0 y gracias a las paradas de Thibaut Courtois), tres empates consecutivos en Liga y una ajustada victoria 3-4 en ‘Champions’ ante Olympiacos con cuatro goles de Kylian Mbappé -baja para la Supercopa debido a un esguince en la rodilla izquierda-.

Pareció disipar las dudas venciendo con autoridad 0-3 en San Mamés, pero las buenas sensaciones del equipo de Xabi Alonso se esfumaron tan rápido como su ventaja en el liderato de Liga. Derrota 0-2 en el Bernabéu contra el Celta de Vigo y el Barça lograba cuatro puntos de ventaja. Del +5 al -4; 9 puntos perdidos en poco más de un mes.

Además, llegó el Manchester City al Bernabéu, lejos de ser el gigante construido por Pep Guardiola, que era un favorito perenne a la ‘Champions’, y también ganó (1-2).

Desde entonces, todo han sido exámenes finales para Xabi Alonso, que ha ido solventando uno a uno. Todos, menos la reciente goleada al Betis (5-1) en el primer partido de 2026, con sufrimiento. Victorias en Vitoria (1-2), Talavera (2-3) y contra el Sevilla (2-0) que vuelven a encadenar cuatro partidos consecutivos sin perder; pero que no acaban con las dudas.

Por ello, la Supercopa de España se antoja como el examen final para dirimir la continuidad de Xabi Alonso. Primero, ante un Atlético de Madrid que le goleó en septiembre en el Metropolitano y, en caso de ganar, en una hipotética final ante Athletic o FC Barcelona.

Dos partidos por delante para poder levantar su primer título como entrenador madridista, como hicieron en el banquillo azulgrana, en la Supercopa que se disputa en Arabia, Xavi Hernández y Hansi Flick.

Para ambos supuso refrendar su proyecto, que acabó esa temporada, además, con el trofeo de campeones de Liga. Camino que aspira a repetir Xabi Alonso, aunque también cuenta con el ‘fantasma’ de Ernesto Valverde.

El técnico español, actualmente a cargo del Athletic Club, fue despedido del FC Barcelona el 13 de enero de 2020 tras perder en semifinales de la Supercopa contra el Atlético de Madrid. Los rojiblancos le dieron la vuelta a un 2-1 en contra con goles de Álvaro Morata en el minuto 81 y de Ángel Correa en el 86. Dos tantos que acabaron con la etapa de Valverde en el Barça.

Un escenario, el de jugarse el puesto, que Xabi siempre ha huido de responder en las ruedas de prensa de los últimos meses en los que su labor ha estado en entredicho, pero en el comienzo de 2026 aparece en el calendario una Supercopa de España contra rivales de entidad que podría definir el futuro a corto plazo del Real Madrid.