Estudiantes de Derecho UNA piden apartar de sus cátedras a Marco Aurelio por caso Ueno Bank

Marco Aurelio González Maldonado, exprocurador general de la República, directivo del BCP y exvicedecano de la Facultad de Derecho de la UNA, fue imputado por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal, en el caso Ueno Bank.

Además, también fueron imputados por lesión de confianza y asociación criminal y detenidos los exdirectivos del BCP Miguel Mora, Liana Caballero.

En el mismo caso fueron también imputados Holger Insfrán, por lesión de confianza agravada, Carlos Carvallo Spalding, por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, y el expresidente de la República, Santiago Peña, por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. Ayer la Fiscalía amplió la imputación de los tres últimos por asociación criminal.

Ante esto, un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNA emitió un comunicado mediante un video en redes sociales en el que piden apartar de manera preventiva a Marco Aurelio González de sus cátedras de las que es titular, las cuales son deontología jurídica y derecho administrativo.

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“Presentamos una nota formal para solicitar el apartamiento preventivo del doctor Marco Aurelio González de dichas cátedras mencionadas anteriormente y pedimos a todos los estudiantes, a toda la ciudadanía y por sobre todas las cosas al consejo directivo que le dé la debida importancia a esta investigación que se está llevando a cabo y por sobre todas las cosas se lleva adelante el buen nombre, el prestigio y el honor y la dignidad de nuestra casa de estudios”, sostienen.

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Estudiantes piden arremeten contra representantes estudiantiles

Los estudiantes señalan que el caso Ueno Bank generó indignación debido a que afectó a más de tres millones de personas a nivel nacional, y si bien no buscan sustituir órganos de justicia o una condena penal, piden primar la responsabilidad ética y moral.

Aclaran que respetan la presunción de inocencia, pero que siempre, por sobre todas las cosas, debe primar la responsabilidad ética y moral que uno como docente tiene en esta casa de estudios.

“Así también, hay algo que como estudiantes no podemos obviar, que es la postura de los actuales representantes estudiantiles Bruno Ramírez y Jonathan ”Chochó" Chávez, los cuales acompañaron y apoyaron hace meses atrás la candidatura del exvicedecano para su candidatura al decanato de nuestra casa de estudios, cuando él debería haber cumplido a rajatabla sus funciones llevando adelante el BCP como miembro del directorio y no dejando de lado observaciones importantes en una crisis que hace muchos meses ya se había anunciado”, criticaron.

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Cuestionaron que estos representantes estudiantiles se ausentaron en el momento más trascendental, el cual era la elección de decano y vicedecano para definir el rumbo de los cinco años siguientes de la casa de estudios.

Señalaron que estos representantes son aquellos que hoy se venden como la esperanza, como la alternativa y como el cambio en la facultad, por lo que hoy hacen un llamado a estas personas y al centro de estudiantes a que emitan su postura al pedido que realizan, como también sobre su solidaridad tanto con los estudiantes afectados por el caso Ueno Bank, como por los ciudadanos.

“Es fácil rasgarse las vestiduras cuando guarda relación con nuestros intereses personales, pero cuando las papas queman y la sociedad está pasando necesidad, ¿dónde estamos nosotros como representantes, como estudiantes y personas que amamos nuestra institución y que amamos nuestro país?, porque la representación estudiantil no es un cargo que uno debe ocupar para responder a solamente intereses políticos, para cumplir con deudas o compromisos políticos que uno tiene con un cierto sector. Es representar a todos sin distinción y honrar esa confianza que los estudiantes depositaron en nosotros", sentencian.