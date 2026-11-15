Cerro Porteño busca su primera gran final en la Copa Paraguay ante Sol de América

El todo por el todo en el año del Ciclón

Llegar a esta instancia representa toda una novedad para el “Ciclón” de Barrio Obrero. Por primera vez en las ocho ediciones del torneo de integración, Cerro Porteño logró romper la barrera de los cuartos de final. La denominada “Copa de Todos” se ha convertido en el único salvavidas de una temporada azulgrana para el olvido, muy lejos de las exigencias históricas que demanda un club grande del fútbol paraguayo.

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Para dimensionar la magnitud de este partido, el plantel azulgrana recibió un impulso anímico fundamental con la confirmación del retorno del delantero Juan Manuel Iturbe. Tras cumplir más de un mes de castigo y haber sido separado temporalmente del equipo de primera, la directiva destacó el compromiso y el acompañamiento constante del referente hacia sus compañeros de cara a estas semifinales decisivas.

Para el entrenador Gustavo Costas, el mensaje es claro y lo viene ratificando casi en cada comparecencia ante los medios: “La Copa Paraguay hay que ganarla como sea”. Más allá de sumar un trofeo inédito a sus vitrinas, levantar el título otorgará de manera directa el derecho de disputar la Supercopa Paraguay frente a su clásico rival, Olimpia, que ya aseguró su lugar por su condición de campeón en el formato liguero.

El andar de Cerro Porteño en el certamen comenzó con un ajustado triunfo por 1-0 ante Resistencia SC (partido que Gustavo Costas observó desde las gradas antes de asumir oficialmente la conducción del plantel). Posteriormente, dejó en el camino a Rubio Ñu (2-1) y debió extremar recursos en los cuartos de final, donde se impuso por penales ante el Sportivo San Lorenzo (ambos rivales que terminarían perdiendo la categoría).

Sol de América: un escollo con experiencia copera

En la vereda de enfrente estará Sol de América, un hueso duro de roer para los equipos tradicionales. Aunque el cuadro de Villa Elisa asume el papel de underdog frente al gigante azulgrana, cuenta con un ingrediente a su favor: sabe lo que es jugar una final de Copa Paraguay. En la edición de 2021, el Danzarín acarició la gloria al disputar el título ante Olimpia, cayendo finalmente en la dramática tanda de penales.

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El equipo dirigido por Héctor “Gattuso” Marecos realiza una campaña sobresaliente para meterse entre los cuatro mejores. En su debut venció por 2-0 a River Plate (Primera División B), dio el batacazo en la siguiente instancia frente al Sportivo Trinidense (2-1) de la División de Honor, en octavos despachó con una goleada de 4-0 al Sportivo 2 de Mayo, también de la élite y viene de superar en cuartos por 3-2 al Atlético Tembetary en un vibrante duelo de categoría semiprofesional.