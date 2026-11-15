ABC
14 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
No Tiene Nombre
ABC TV de 08:00:00 a 09:59:00
Ver ABC TV
No Tiene Nombre
ABC Cardinal AM de 08:00 a 09:59
Escuchar ABC AM
Conexión Romance
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
No Tiene Nombre
ABC TV de 08:00:00 a 09:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
21º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
33º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
32º
undefined 2026-11-19
Min
23º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Copa Paraguay
15 de noviembre de 2026 - 00:00

Cerro Porteño busca su primera gran final en la Copa Paraguay ante Sol de América

El estadio Juan Canuto Pettengill de la ciudad de Itauguá albergará el duelo entre Cerro Porteño y Sol de América por las semifinales de la Copa Paraguay.
El estadio Juan Canuto Pettengill de la ciudad de Itauguá albergará el duelo entre Cerro Porteño y Sol de América por las semifinales de la Copa Paraguay.CSL

Cerro Porteño saldrá hoy al campo de juego con la obligación de salvar su temporada para el olvido. Desde las 18:00, se medirá ante Sol de América —representante de la División Intermedia— en el estadio Juan Canuto Pettengill de Itauguá, en busca del ansiado boleto a la gran final de la octava edición de la Copa Paraguay, en el duelo que contará con el arbitraje de Mario Díaz de Vivar.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El todo por el todo en el año del Ciclón

Llegar a esta instancia representa toda una novedad para el “Ciclón” de Barrio Obrero. Por primera vez en las ocho ediciones del torneo de integración, Cerro Porteño logró romper la barrera de los cuartos de final. La denominada “Copa de Todos” se ha convertido en el único salvavidas de una temporada azulgrana para el olvido, muy lejos de las exigencias históricas que demanda un club grande del fútbol paraguayo.

Lea más: Recoleta elimina a Libertad y se anota por primera vez en la final de la Copa Paraguay

Para dimensionar la magnitud de este partido, el plantel azulgrana recibió un impulso anímico fundamental con la confirmación del retorno del delantero Juan Manuel Iturbe. Tras cumplir más de un mes de castigo y haber sido separado temporalmente del equipo de primera, la directiva destacó el compromiso y el acompañamiento constante del referente hacia sus compañeros de cara a estas semifinales decisivas.

Para el entrenador Gustavo Costas, el mensaje es claro y lo viene ratificando casi en cada comparecencia ante los medios: “La Copa Paraguay hay que ganarla como sea”. Más allá de sumar un trofeo inédito a sus vitrinas, levantar el título otorgará de manera directa el derecho de disputar la Supercopa Paraguay frente a su clásico rival, Olimpia, que ya aseguró su lugar por su condición de campeón en el formato liguero.

El andar de Cerro Porteño en el certamen comenzó con un ajustado triunfo por 1-0 ante Resistencia SC (partido que Gustavo Costas observó desde las gradas antes de asumir oficialmente la conducción del plantel). Posteriormente, dejó en el camino a Rubio Ñu (2-1) y debió extremar recursos en los cuartos de final, donde se impuso por penales ante el Sportivo San Lorenzo (ambos rivales que terminarían perdiendo la categoría).

Historial de Cerro Porteño en las ocho ediciones de la Copa Paraguay
Historial de Cerro Porteño en las ocho ediciones de la Copa Paraguay

Sol de América: un escollo con experiencia copera

En la vereda de enfrente estará Sol de América, un hueso duro de roer para los equipos tradicionales. Aunque el cuadro de Villa Elisa asume el papel de underdog frente al gigante azulgrana, cuenta con un ingrediente a su favor: sabe lo que es jugar una final de Copa Paraguay. En la edición de 2021, el Danzarín acarició la gloria al disputar el título ante Olimpia, cayendo finalmente en la dramática tanda de penales.

El equipo dirigido por Héctor “Gattuso” Marecos realiza una campaña sobresaliente para meterse entre los cuatro mejores. En su debut venció por 2-0 a River Plate (Primera División B), dio el batacazo en la siguiente instancia frente al Sportivo Trinidense (2-1) de la División de Honor, en octavos despachó con una goleada de 4-0 al Sportivo 2 de Mayo, también de la élite y viene de superar en cuartos por 3-2 al Atlético Tembetary en un vibrante duelo de categoría semiprofesional.

Las llaves de la Copa Paraguay 2026
Las llaves de la Copa Paraguay 2026

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Ciudadanos se manifiestan para exigir la destitución del Fiscal General Emiliano Rolón
Ver más
02
Libertad
Ariel Galeano, luego de su segundo partido y segunda eliminación en la Copa Paraguay 2026
Ver más
03
Fútbol Argentino
Boca golea a Banfield y se mete en la final de la Copa Argentina en una semana de ensueño
Ver más
04
Libertad
Ariel Galeano cuestionó el arbitraje: “Es como que lo ningunean a uno”
Ver más
05
Nacionales
Estudiantes de Derecho UNA piden apartar de sus cátedras a Marco Aurelio por caso Ueno Bank
Ver más

Te puede interesar