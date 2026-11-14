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Libertad
14 de noviembre de 2026 - 22:43

Ariel Galeano, luego de su segundo partido y segunda eliminación en la Copa Paraguay 2026

El entrenador de Libertad, Ariel Sebastián Galeano Arce (30 años) observa el encuentro en el que su equipo cayó ante Recoleta FC, por las semifinales de la Copa Paraguay.
El entrenador de Libertad, Ariel Sebastián Galeano Arce (30 años) observa el encuentro en el que su equipo cayó ante Recoleta FC, por las semifinales de la Copa Paraguay.

Libertad sufrió un golpe durísimo en la Copa Paraguay, quedando fuera de la gran final a manos de Recoleta FC en penales. Para el estratega gumarelo, Ariel Galeano, esta caída representa un nuevo trago amargo en el torneo integración, recordando que previamente había quedado eliminado de manera sorpresiva ante el modesto Sportivo Iteño cuando dirigía a Guaraní.

Por ABC Color
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Tras el encuentro, el DT no ocultó su dolor, cuestionó severamente el arbitraje y dejó en claro que el único objetivo que les queda es asegurar la clasificación a la Copa Libertadores. Al analizar el trámite del partido y los errores propios que les impidieron liquidarlo a tiempo, el estratega señaló: “Yo creo que era un partido controlado. Yo considero que el segundo tiempo también. Después cometimos un par de errores donde me parece que tuvimos la chance de, inclusive, hacer el segundo. Y bueno, perdonar ese tipo de situaciones te da también todo un partido que aguantar después con el resultado solamente de 1 a 0. Y después todo lo que sucedió acerca de las expulsiones, del penal”.

Lea más: Recoleta elimina a Libertad y se anota por primera vez en la final de la Copa Paraguay

Valorando la entrega de sus dirigidos y cuestionando el criterio arbitral, apuntó: “Pero ante todo me parece que nuestros futbolistas dieron todo de sí, que están buscando hacer bien las cosas, que ponen actitud a cada partido y que esta vez me parece que no merecían perder. Me parece que no hubo un control por parte del arbitraje sobre el partido. Veíamos muchas divididas cobradas en nuestra contra y que no tenían el mismo criterio para el lado contrario. Pero tampoco vamos a excusarnos con eso”.

El análisis táctico y la tormenta de expulsiones

Galeano detalló cómo plantearon el juego ante la propuesta del rival: “Recoleta iba muy práctico por los costados y buscaban tirar centro. Hubo gran parte del segundo tiempo donde nosotros circulábamos la pelota con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, donde logramos tener un par de situaciones de gol antes de la primera expulsión”.

Sobre cómo debieron reestructurar el equipo tras sufrir las expulsiones, explicó: “Era seguir con el mismo planteamiento del primer tiempo, que nos había dado muy buen resultado. Y después, a partir de la primera expulsión, con un hombre menos, dispusimos jugar con 4-4-1. Y bueno, después ya cuando quedamos con dos jugadores menos, jugamos con 4-3-1 para tratar de aguantar pelotas arriba”.

Agregando su malestar por el asedio final del rival y el tiempo añadido: “Y que cuando ellos lateralizaban también esos interiores puedan salir a tratar de evitar los centros. Pero la verdad es que es muy difícil, y tampoco considero que era necesario adicionar siete minutos. Estamos anímicamente destruidos. El objetivo principal era ser campeones a final de año: no solamente la Copa Paraguay, sino la Supercopa también. Y bueno, eso no pudo ser”.

Mirar hacia adelante: la obligación copera

Refiriéndose al duro impacto anímico en el vestuario y la charla que mantuvo con el plantel para encarar el tramo final del año, manifestó: “Nos duele en el alma, pero hay que aguantar los golpes y seguir avanzando. Ahora no tenemos de otra. Eso fue lo que hablamos ahora en reunión con el plantel de jugadores. Con ese propósito tenemos que encarar los tres partidos que nos restan, y nosotros tenemos la obligación ahora de poner a Libertad en Copa Libertadores”.

Cerrando con una profunda autocrítica de cara a los objetivos que restan: “Necesitamos nosotros mejorar como equipo, aprender de lo que nos pasa, de aguantar este gran golpe y seguir avanzando, porque no nos queda de otra. Tenemos nueve puntos en juego y tenemos que ganar esos nueve puntos para ubicar a la Copa Libertadores, que es lo mínimo que se merece”.

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