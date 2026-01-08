Alexis Sánchez: "Debemos ganar un partido para la gente"

Alexis, que compareció ante los periodistas tras el entrenamiento que se desarrolló en la ciudad deportiva sevillista, admitió que "tenía opciones de ir a Brasil y a Chile", pero que su "deseo es seguir aquí", donde siente "el cariño de los hinchas y eso se aprecia", si bien reconoció que el equipo sigue "con el deber de ganar más" porque carece de "constancia y continuidad".

El veterano atacante pidió "mantener la calma, ser más estables en el terreno de juego", lo que consideró una "tarea individual de cada jugador", e insistió en que deben jugar "más centrados y sin volverse locos", ya que está convencido de que "estando tranquilos, van a aparecer las opciones de llegar al arco rival".

Alexis Sánchez es consciente de que "volver a enamorar al Sánchez-Pizjuán no es fácil", pero quiere empezar por "darle una alegría el lunes al Celta" que está "a sólo seis puntos", y al que es posible alcanzar porque en el Sevilla "hay buenos jugadores, falta estar un poco más conectados".

"Me siento mental y físicamente espectacular. Estoy feliz. Firmé un año y me quiero ir por la puerta grande. Quiero acabar bien la temporada y ya se verá el futuro. Yo estoy de paso para aportar tranquilidad y contribuir a darle confianza a los jóvenes, porque veo que tienen calidad", resaltó Alexis Sánchez.

En el este sentido, el jugador chileno aclaró que, el pasado domingo, en la derrota 0-3 ante el Levante, fue él quien le preguntó "a Isaac si quería patear" el penalti que erró el canterano, quien "estaba con confianza", y consideró que "este fallo a él le va a servir para mejorar. Es joven y tiene que vivir esa parte del fútbol, le va a servir para el futuro".

Alexis también apoyó la labor de su entrenador, el argentino Matías Almeyda, quien "lo está haciendo muy bien, le gustan los desafíos", y subrayó que es "el entrenador ideal para el Sevilla" porque "este club es pasión" y el técnico bonaerense "comparte esa filosofía", aunque "el otro día se cayó en la desesperación", lo que "juega en contra" de los intereses del equipo.

"No cualquiera viene a un equipo que no puede comprar jugadores, que no puede pagar altos sueldos. Matías vino y es un desafío importante", añadió sobre su entrenador.

Preguntado por la selección chilena y la posibilidad de que vuelva a ser convocado, declaró que él "siempre" está "disponible" y señaló que el combinado nacional está "en un nuevo proceso", aunque insistió en que mantiene "las ganas de estar" y que si los jóvenes le "ven como un ejemplo, mejor".