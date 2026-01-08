Dro Fernández en la convocatoria de la selección sub-18

- Porteros: Joel Rodríguez (Espanyol), Pablo Mollá (Valencia)
- Defensas: Guille González (Real Madrid), Cristian Grant, Miguel Gil (Atlético de Madrid), Álex Campos (Barcelona), Alejandro Gomes (Zaragoza), David Delgado (Elche), Iker Quintero (Basconia) y Álex Diego (Sporting Gijón)
- Medios: Nico Guillén (Sevilla), Pedro Villar, Dro Fernández, Guille Fernández, Pedro Rodríguez (Barcelona) y Carlos Maciá (Villarreal).
- Delanteros: Toni Fernández (Barcelona), Alexis Ciria (Sevilla), Miguel Llorente (Atlético de Madrid), Igor Oyono (Basconia), Adrián Pérez (Real Madrid) y Jaume Durá (Valencia).
