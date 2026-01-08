El defensor colombiano Keimer Sandoval se desvincula del Betis

Sandoval, central de 20 años que disputó el pasado Mundial juvenil con Colombia, llevaba desde el pasado febrero a préstamo en el Estrella Roja, que decidió cortar su cesión al acabar 2025 después de que participase sólo en dos partidos oficiales, uno de liga y otro de copa.

El zaguero caleño llegó al Betis en el verano de 2024 procedente del Orsomarso de su país, pero sólo jugó un encuentro en la primera mitad de la temporada, lo que motivó su cesión al fútbol serbio, donde tampoco ha cuajado, por lo que la entidad andaluza ha decidido prescindir de sus servicios.