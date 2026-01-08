El internacional boliviano Lucas Macazaga renueva con el filial del Leganés hasta 2027

Madrid, 8 ene (EFE).- Lucas Macazaga, lateral derecho internacional boliviano de 19 años, ha renovado hasta 2027 el contrato que le vincula con el filial del Leganés, que actualmente ocupa la cuarta posición en la tabla del Grupo 7 de Tercera RFEF, quinta categoría del fútbol español, según informó este jueves el club.