El Real Madrid se cita con el Barça en la final tras un derbi eléctrico en Yeda

La energía de Valverde rompió el partido al minuto y 17 segundos. En una falta a más de 25 metros, el uruguayo aprovechó un error de Jan Oblak en la colocación de la barrera y un mal perfilamiento de Sorloth para soltar un latigazo inapelable. El ‘Halcón’ celebró el tanto con su habitual efusividad, descargando un grito ante una grada de Alinma Stadium mayoritariamente madridista.

A pesar de la ventaja temprana, el Madrid no logró anestesiar el encuentro. Abusó del balón en largo y permitió que Thibaut Courtois se convirtiera en figura para sostener el resultado. El Atlético avisó seriamente con dos cabezazos de Sorloth: el primero fue repelido por una mano salvadora del belga y el segundo, sin oposición en el segundo palo, se marchó por encima del travesaño de forma increíble.

Rodrygo tuvo la oportunidad de sentenciar a los 28 minutos tras una gran galopada de Álvaro Carreras, pero su remate fue flojo y centrado. Mientras tanto, el foco también se puso en la banda por el constante roce dialéctico entre Vinícius y Diego Simeone. El cruce de palabras se extendió durante todo el encuentro, terminando ambos amonestados cuando el brasileño fue sustituido en la segunda mitad. Incluso el técnico rojiblanco buscó a Carvajal camino a vestuarios para recriminarle algunas acciones del juego.

En el minuto 55, Rodrygo encontró su redención. Tras un pase filtrado de un Valverde omnipresente (esta vez desde el lateral derecho), el brasileño le ganó la posición a Le Normand y batió a Oblak para el 0-2. Sin embargo, la tranquilidad duró apenas tres minutos. Giuliano Simeone asistió a Sorloth, quien se impuso físicamente a Asencio —pese a las protestas blancas por un posible empujón— y batió a Courtois para recortar distancias.

El tramo final fue un monólogo de asedio atlético frente a un Real Madrid que resistía con una defensa de circunstancias: Tchouaméni ejerciendo de central junto a Carreras, con Valverde y Mendy en los costados. Griezmann estuvo cerca del empate con una chilena y una llegada al área pequeña que el propio Tchouaméni evitó con un cruce providencial. Julián Álvarez y Marcos Llorente también probaron fortuna, pero sin precisión.

Con este resultado, la Supercopa de España vivirá su cuarto Clásico consecutivo en la final, confirmando la hegemonía de los dos gigantes del fútbol español en tierras saudíes.

Ficha técnica

Atlético de Madrid (1): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri (Nahuel Molina, minuto 80); Giuliano, Koke (Cardoso, minuto 60), Gallagher (Le Normand, minuto 46), Baena (Griezmann, minuto 60); Julián Álvarez y Sorloth.

Real Madrid (2): Courtois; Valverde, Asencio (Mendy, minuto 69), Rüdiger (Fran García, minuto 69), Carreras; Tchouaméni, Camavinga (Ceballos, minuto 87), Bellingham; Rodrygo (Mastantuono, minuto 80), Gonzalo y Vinícius (Arda Güler, minuto 80).

Goles: 0-1, minuto 2: Valverde. 0-2, minuto 55: Rodrygo. 1-2, minuto 58: Sorloth.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (Comité Balear). Amonestó a Diego Simeone (minuto 80) por parte del Atlético de Madrid, y a Vinícius Júnior (minuto 80) por el Real Madrid.

Incidencias: Encuentro correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España. Disputado en el Alinma Stadium de Yeda (Arabia Saudí) ante 55.651 espectadores.

Fuente: EFE