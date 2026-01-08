Emery, Guardiola y Arteta, nominados a mejor entrenador de la Premier en diciembre

Los tres técnicos españoles competirán por este premio, cuyo desenlace se conocerá la semana que viene, contra Daniel Farke, del Leeds United.

Durante el mes de diciembre, el Arsenal de Arteta jugó seis partidos, sumando cinco victorias y una derrota, mismo registro que el Aston Villa de Emery, mientras que el Manchester City de Guardiola ganó los cinco partidos que jugó y Farke condujo al Leeds a un mes invicto con dos victorias y tres empates que les han permitido alejarse de los puestos de descenso.

Pese a haber sumado varias nominaciones entre ellos, la Premier no le ha dado el premio a entrenador del mes a un español, y los dos últimos meses curiosamente lo han ganado técnicos que han sido despedidos, como Rúben Amorim, del Manchester United, y Enzo Maresca del Chelsea.

El ganador será elegido entre las votaciones del público y las de un panel de expertos.

