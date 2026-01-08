Las seleccionadas uruguayas Lacoste y Farías jugarán en el Universitario de Perú

La U señaló que Lacoste, quien fue la capitana y una de las principales figuras del Universitario hasta 2023, volverá "para liderar" a las Leonas.

"Uno siempre vuelve donde fue feliz: 'Fefa' Lacoste regresa a Universitario para la temporada 2026", indicó el equipo crema sobre la defensa, de 29 años.

La futbolista llegará procedente del Internacional de Brasil y antes ha jugado en el Olimpia de Paraguay, el Real Oviedo de España y el Peñarol de Uruguay, entre otros equipos.

La U también anunció en sus redes sociales el fichaje de Farías, de 26 años, "una central de la selección uruguaya con amplia experiencia en Europa y Sudamérica, (que) se une a las Leonas para defender la camiseta crema", según destacó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La jugadora se suma al equipo crema procedente del Peñarol de su país, tras haber jugado también en los equipos portugueses Paio Pires y Racing Power, el Racing de Santander de España y el Cruzeiro de Brasil.

El Universitario buscará este año arrebatar el título nacional del fútbol femenino al Alianza Lima, el vigente bicampeón peruano, que ganó estos campeonatos precisamente frente a las cremas.