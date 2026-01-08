Simeone no recuerda sus palabras a Vinícius; para Xabi, “no es ejemplo de buen deportista”

“No tengo nada que comentar, porque lo que pasa dentro del campo se queda ahí. Nada para comentar”, respondió Simeone al ser cuestionado en rueda de prensa por si podía esclarecer lo ocurrido sobre el terreno de juego.

Una conversación en la que, según las cámaras de Movistar +, Simeone le dijo a Vinícius la siguiente frase: Te va a echar Florentino. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate de lo que te digo”.

Sin embargo, ya preguntado directamente Simeone sobre si reconocía esta frase, evitó responder: “No me acuerdo. Tengo memoria complicada”.

Un intercambio de palabras que, para Xabi Alonso, no “es ejemplo de buen deportista” ya que, en su opinión, “no todo vale”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Primero, yo intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no me suelo dirigir. Cuando he escuchado lo que le ha dicho todavía me gusta menos. No es ejemplo de buen deportista y no todo vale. Hay que tener respeto por el rival y lo que pasa en el campo tiene un límite”, valoró el entrenador del Real Madrid.

Momentos de tensión entre Simeone y Vinícius que acabó con cartulina amarilla para ambos, cuando el braisleño fue sustituido en el minuto 80. Momento en el que se escucharon pitos y Simeone, según Movistar+, se dirigió a él para decirle “escucha, escucha”; a lo que ‘Vini habló con el colegiado Busquets Ferrer para quejarse de que Simeone “siempre está jodiendo”.

Circunstancia que Mateu Alemany, director de fútbol profesional masculino del Atlético de Madrid, también comentó en Movistar+.

“Yo no tengo ni idea. Además, lo que suele pasar ahí abajo debería quedar ahí abajo. No tengo constancia de esa situación. Supongo que los protagonistas serán los que lo explicarán, el ‘míster’ (Diego Simeone) en rueda de prensa dirá lo que tenga que decir. Pero estas cosas me parecen irrelevantes. Lo que pasa en el fútbol se queda ahí”, valoró.