Thomas Frank tacha de "error" las declaraciones del Cuti Romero

El Tottenham perdió este miércoles contra el Bournemouth en el minuto 95 y solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos de Premier League, lo que les deja decimocuartos en la tabla. Tras la derrota, varios jugadores del Tottenham se encararon con aficionados que viajaron a Bournemouth y el 'Cuti' salió a hablar en sus redes sociales.

"Nos disculpamos con los aficionados que nos seguís a todas parte y que siempre estáis ahí y siempre lo estaréis. Somos los responsables, no hay dudas de ello, pero siempre daremos la cara y trataremos de darle la vuelta a la situación, por nosotros y por el club. Hay veces en la que otra gente debería de dar la cara y hablar, pero no lo hacen y lleva ya pasando muchos años. Solo aparecen cuando las cosas van bien para contar mentiras", dijo Romero.

Minutos después de esta primera publicación, el defensa argentino la editó para borrar el contar mentiras.

Este viernes en rueda de prensa, Frank aclaró que Romero es un líder joven y que como tal a veces comete errores.

"Es un líder joven y hace muchas cosas bien dentro y fuera del campo. Estoy muy contento con el partido que hizo ayer. Fue un verdadero capitán durante el partido y al descanso, pero cuando eres un líder joven a veces cometes errores. Es bueno que esas cosas queden de forma interna. Hablamos esta mañana y eso quedará entre nosotros", dijo el entrenador danés.