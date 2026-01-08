Un gol de Valverde al minuto y 17 segundos da ventaja al Real Madrid al descanso (1-0)

Yeda (Arabia Saudí), 8 ene (EFE).- Un gol de falta directa del uruguayo Fede Valverde al minuto y 17 segundos de partido puso en ventaja al Real Madrid en el primer tiempo de su semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid, con 0-1 al descanso a favor del conjunto blanco, sostenido después por una parada de Thibaut Courtois.