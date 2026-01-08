08 de enero de 2026 - 20:20
Vinícius comenta el vídeo de Simeone: "Has perdido otra eliminatoria"
Redacción deportes, 8 ene (EFE).- El brasileño Vinícius Junior respondió a una publicación en Instagram en la que se muestra una discusión con el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, en la que le dice que le va a echar Florentino Pérez, con un mensaje recordando que sale derrotado de otra eliminatoria.
"Te va a echar Florentino. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate de lo que te digo", dijo Simeone a Vinícius en la primera de las dos discusiones que protagonizaron en el derbi de semifinal de la Supercopa de España a la que respondió el futbolista brasileño en las redes.
"Has perdido otra eliminatoria", escribió 'Vini' desde su cuenta oficial al vídeo en referencia a Simeone.