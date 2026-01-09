Alessio Lisci: “Ganar en Girona supondría un paso enorme”

Alessio Lisci ha confirmado en rueda de prensa el buen estado anímico del equipo, que llega "con ganas" al próximo encuentro contra el Girona.

El técnico rojillo celebra el momento actual de la plantilla, que se ha visto reforzada con la llegada de Javi Galán y la recuperación de jugadores lesionados. “Para mí es una suerte poder tener dudas entre jugadores, porque eso te permite tener más opciones", ha dicho Lisci.

El italiano ha elogiado al Girona, un equipo que "ha mejorado" significativamente. Ha destacado que, aunque al principio les penalizaban "errores en salida" o el "balón parado", ahora son un "equipo difícil, muy difícil".

El entrenador de Osasuna ha atribuido esta mejoría a su buen técnico, una plantilla de calidad y la recuperación de lesionados, afirmando que trabajan bien y por eso "la situación tenía que mejorar".

El técnico ha advertido sobre los peligros del conjunto catalán, especialmente en ataque. "Es un equipo que, cuando tiene el balón, tiene muy claro lo que debe de hacer", ha explicado. Además, ha añadido que es un conjunto que genera ocasiones con bastante claridad y que presionarles eficazmente es crucial.

Uno de los grandes objetivos para Osasuna es lograr la primera victoria fuera de casa en LaLiga. Ha comparado la situación con la de un delantero que no marca: "Si está todo el rato pensando, no mete gol, no mete gol, no mete gol, pues seguirá fallando. No lo tenemos que pensar". Para el técnico, la victoria "vendrá sola" si el equipo se centra en seguir su evolución.

A pesar de la buena dinámica, Lisci ha hecho autocrítica y ha señalado los puntos a pulir. "Cuando estábamos mal, no estábamos tan mal, y ahora estamos bien, pero tenemos muchas cosas que mejorar", ha afirmado. El principal foco de trabajo esta semana ha sido desarrollar mejor las transiciones ofensivas, ya que el equipo falla en "la toma de decisión" en el último pase antes de generar una ocasión clara de gol.

El entrenador ha explicado que la mejoría del equipo es una suma de factores: la recuperación de jugadores importantes, ajustes tácticos y un calendario "un poco más tranquilo".

El siguiente paso es "alargar cuanto más posible las buenas sensaciones" y tener "un poco más de fluidez con balón". Ganar en Girona supondría "un paso enorme hacia adelante" para superar "el muro de los 20" puntos y reforzar la confianza del grupo.