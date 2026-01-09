Asencio, listo para el clásico, y Rüdiger y Rodrygo se mantienen en duda

Cuarto clásico consecutivo en Arabia Saudí para dirimir al campeón de la Supercopa de España, para el que el técnico madridista, Xabi Alonso, recibió la buena noticia de que Asencio, quien abandonó el terreno de juego en la semifinal disputada este jueves (1-2) de forma prematura, no sufre lesión alguna y está previsto que el sábado se entrene con normalidad.

Por otro lado, según informaron fuentes del club a EFE, Rüdiger continúa con sus molestias en la rodilla izquierda y llevó a cabo trabajo de recuperación, siendo sus sensaciones y evolución lo que marcarán su disponibilidad para la final.

Además, Rodrygo, autor del segundo gol del Real Madrid en el derbi, está pendiente de pruebas complementarias a las llevadas a cabo este viernes y que serán las que marquen su disponibilidad en el entrenamiento del sábado y, por consiguiente, su disponibilidad para la final.

Una buena noticia y dos dudas con vistas a un clásico para el que el francés Kylian Mbappé se reincorpora a la expedición. Superado un esguince en la rodilla izquierda que le ha hecho perderse los dos primeros partidos de 2026, el delantero se entrenó este viernes por la mañana en la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas y puso rumbo a Yeda en avión, donde llegará sobre medianoche para unirse a la dinámica de sus compañeros.

