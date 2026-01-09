El campeón Toluca inicia la defensa del título ante el Monterrey de Sergio Canales

De la mano de Mohamed, Toluca ganó los dos torneos del año pasado y ahora se propone confirmar su condición de mejor equipo de la liga, apoyado en una ofensiva liderada por el portugués Paulinho, con un medio campo con figuras talentosas y una defensa confiables.

Empezar ante el Monterrey del entrenador español Domenec Torrent será un reto para los Diablos porque el cuadro regio suma 12 partidos sin perder en su estadio en el que venció a Toluca por 3-2 en los cuartos de finales del Apertura 2025.

Toluca se recuperó y eliminó a Monterrey que, herido, saldrá a imponer condiciones con una ofensiva en la que Canales y el argentino Germán Berterame serán piezas claves.

El Clausura empezará hoy con los duelos Mazatlán-Juárez FC, Atlas-Puebla y Tijuana-América y en la jornada sabatina tendrá otros duelos de expectativas como el Guadalajara-Pachuca y el León-Cruz Azul.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con el goleador venezolano Salomón Rondón de regreso tras su paso por el Oviedo español (del Grupo Pachuca), los Tuzos se meterán en el estadio del Guadalajara con la idea de empezar el campeonato de la mejor manera y tratar de regresar a los planos estelares, después de haber sido eliminados en la repesca del Apertura.

Rondón brilló en 2024 con los Tuzos, con los que ganó la Liga de Campeones de Concacaf y conquistó el título de goleador en ese certamen y en el torneo Clausura. Tras un breve paso por el Real Oviedo de Laliga, está de vuelta con la idea de ratificar que a los 36 años le queda mucho por dar.

Dirigido por el argentino Gabriel Milito, el Guadalajara se propone ser protagonista después de ser eliminado en el Apertura, a pesar del elevado rendimiento del joven Armando González, quien compartió el título de goleadores del torneo.

Cruz Azul careció de carácter con errores en los momentos decisivos del 2025 y ahora tratará de mostrar su mejor fútbol, sobre todo en las instancias decisivas. León no se clasificó en el Apertura y ahora tratará de desquitarse.

Además el Santos Laguna recibirá al Necaxa.

El domingo el Tigres UANL del campeón mundial argentino Ángel Correa visitará al San Luis y los Pumas UNAM recibirán al Querétaro.

- Partidos de la primera jornada del Torneo Clausura:

. Viernes 9: Mazatlán-Juárez FC, Atlas-Puebla y Tijuana-América.

. Sábado 10: Guadalajara-Pachuca, León-Cruz Azul, Santos Laguna-Necaxa y Monterrey-Toluca.

. Domingo 11: Pumas UNAM-Querétaro y San Luis-Tigres.