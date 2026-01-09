El Exeter le pide al City más dinero de la taquilla de la FA Cup

Según las reglas actuales de la competición, la taquilla del duelo en el Etihad Stadium se repartirá del siguiente modo, un 45 % para cada uno de los dos equipos y un 10 % para la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés).

La estimación inicial es que el Exeter se embolsará entre 250 000 y 400 000 libras por esta eliminatoria de FA Cup, pero el grupo de aficionados oficial del club, que a su vez es propietario del mismo, ha escrito al City de forma pública para que considere la opción de voluntariamente darles un porcentaje mayor de la taquilla.

"Esta acción tendría un impacto tangible en las finanzas del club y serviría como un mensaje de solidaridad con un club que está en manos de sus aficionados", dijo el Exeter.

Desde la temporada pasada, los 'replays' o partidos de repetición en la FA Cup cuando hay un empate fueron eliminados, por lo que equipos como el Exeter, si logran empatar en el Etihad, tendrán que hacer frente a un prórroga y a penaltis en lugar de jugar un segundo encuentro en casa que supone otro espaldarazo económico.

Este club, además, tiene el precedente de que en 2005 cuando eran un equipo fuera de las cinco primeras divisiones con importantes problemas económicos, el Manchester United les dio toda la taquilla de su partido tercera ronda de la FA Cup.