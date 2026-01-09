Endrick, con muchas ganas de debutar en el Lyon: "Tengo que evolucionar, hacerme mejor"

"Siempre busco mejorar. Cada semana me siento mejor, siento que estoy cambiando para mejor", afirmó el exjugador del Palmeiras en declaraciones enviadas a EFE por escrito.

Endrick, con 19 años, ya se ha convertido en todo un fenómeno en Lyon. Su nuevo técnico, el portugués Paulo Fonseca, le ha prometido algunos minutos en el partido de la Copa de Francia del domingo contra el Lille.

"Me siento orgulloso (del apoyo recibido por la afición de Lyon). Tengo muchas ganas de encontrarme con ellos en el estadio", dijo.

Cedido por el Real Madrid hasta el final de esta temporada, la joven promesa de Brasilia tiene claros sus objetivos en el conjunto galo: conseguir plaza en competiciones europeas e "intentar ganar los títulos de copa".

Destaca que la plantilla es "excelente" y juega "hacia adelante", algo que se adecua a la perfección a sus características de juego.

No obstante, no se ha puesto una meta concreta de goles: "Hay que marcar más que los rivales. Yo voy a trabajar para ayudar en eso, pero nunca he pensado en una cifra concreta".

También tiene entre ceja y ceja volver a la selección brasileña. En el horizonte, el Mundial de 2026.

Sus primeros pasos en la Canarinha dispararon la ilusión en medio país.

Debutó en la absoluta con apenas 17 años y silenció Wembley con el gol de la victoria en un amistoso contra Inglaterra, pero después fue perdiendo peso, tanto en la selección, como en el Real Madrid.

Una lesión en los isquiotibiales que ha arrastrado durante meses tampoco le ayudó a tener continuidad.

No obstante, ahora espera ganarse la confianza del actual seleccionador y exentrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, quien desde que asumió el banquillo de la pentacampeona del mundo, en mayo de 2025, no le ha llamado.

De hecho, Endrick revela que fue el propio 'Carletto' quien le aconsejó hacer las maletas y "buscar más minutos en el campo esta temporada" para desarrollarse en Europa, enfrentándose "siempre a jugadores de alto nivel".

"Mi lesión retrasó los planes al inicio de la temporada, pero por suerte me recuperé y pude seguir su consejo", insiste el joven ariete.

Con la llegada de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid prácticamente se le cerraron las puertas del primer equipo blanco: 11 minutos en la Liga española para un total de 99 entre todas las competiciones.

Con todo, Endrick asegura que todo este tiempo ha hablado de "muchos temas" con Alonso, al que ve como un ejemplo a seguir.

"Él tuvo una carrera llena de títulos, fue campeón del mundo. Tiene mucho que enseñar y mucho que aportar. Quiero que personas como él me ayuden siempre. También quiero ser campeón del mundo con la selección, como él lo fue con España", afirma.

Sin rencores, Endrick está convencido de que su paso por el Lyon le hará terminar el curso en un mejor estado de forma.

Sobre si volverá al Real Madrid en junio o extenderá su cesión, la joven perla brasileña dice que solo piensa "en el próximo partido".

"No tenemos que preocuparnos por la próxima temporada. Mi temporada en el Lyon acaba de empezar", asevera.