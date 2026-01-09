Roberto Martínez cumple tres años dirigiendo a Portugal con el Mundial como gran reto

Portugal llega a la competición mundialista de este año tras un sólido desempeño en la fase de clasificación, que culminó como primero de grupo.

Martínez selló la ronda eliminatoria con una ajustada victoria 1-0 frente a Irlanda y un empate 2-2 con Hungría que complicó momentáneamente su camino, especialmente tras sufrir un traspié inesperado con una derrota 0-2 también frente a Irlanda.

Sin embargo, el conjunto luso logró resarcir el mal sabor de boca con el cierre, que fue todo un espectáculo con una goleada 9-1 ante Armenia que le aseguró su billete.

El reto para Martínez será mejorar la última participación de Portugal en el Mundial de Catar, donde cayó en cuartos frente a Marruecos.

El seleccionador catalán llega al Mundial tras haber culminado con éxito el desafío de 2025: hacerse con el título de la Liga de Naciones, después de ganarle a España en los penaltis.

También fue aplaudido por la clasificación impecable que firmó para la Eurocopa de 2024, con 10 victorias en 10 partidos; aunque Portugal acabó siendo eliminado por Francia en cuartos de final.

El próximo partido del conjunto internacional será frente a México en marzo en un amistoso con el que se celebrará la reapertura del histórico Estadio Azteca, que a su vez acogerá algunos partidos del Mundial.