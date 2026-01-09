Sporting de Gijón corta la cesión del ecuatoriano Caicedo, que podría recalar en Huracán

El futbolista regresó este verano a Gijón al ampliar su cesión el pasado verano procedente del Atlas mexicano, también gestionado por el Grupo Orlegi.

Caicedo tenía contrato hasta final de la presente temporada pero por motivos deportivos el club decidió cortar su cesión en el presente mercado de invierno y centrar sus esfuerzos en firmar un recambio para la delantera.

El atacante apunta a reforzar al Huracán argentino después de su experiencia de año y medio en el fútbol español, por lo que ha viajado a Buenos Aires a mediados de esta semana.

El internacional ecuatoriano disputó un total de 39 partidos con la camiseta rojiblanca, anotando dos goles en este tiempo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la media temporada actual, Caicedo no había logrado ser titular en ningún partido de liga, teniendo mayor protagonismo en Copa del Rey, pero sin lograr igualmente estrenarse en el casillero goleador.

Mediante un comunicado oficial, el Sporting ha deseado al futbolista "éxito en sus próximos retos profesionales" y ha mostrado su agradecimiento por "su trabajo y dedicación durante el último año y medio".