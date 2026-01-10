Milito celebra el dinamismo de Chivas que fue clave para el triunfo ante Pachuca

“En el primer tiempo podíamos haber marcado más goles, tuvimos situaciones claras, más que en el segundo, eso tiene que ver con el rival y con la falta de competencia, la falta de partidos para poder sostener esa dinámica”, declaró en conferencia de prensa.

Chivas inició el Clausura 2026 con victoria en casa ante Pachuca en un partido en que el local tuvo amplias posibilidades de incrementar la ventaja, con 15 disparos, seis a puerta, sólo en los 45 minutos iniciales.

Los goles fueron anotados por Daniel Aguirre y Armando González.

Milito aseguró que el plantel debe trabajar en el aspecto físico para sostener el nivel de juego que mostró en los primeros minutos del encuentro, para encarar un torneo en el que habrá varias jornadas entre semana, debido a las fechas FIFA y al Mundial 2026, del que México será una de las sedes.

“Creo que poco a poco iremos alcanzando sostener esa producción todo el partido, Hoy tuvimos que hacer cambios por cansancio, por fatiga, también el día martes volvemos a jugar y lo vi necesario”, comentó.

Chivas visitará el próximo martes al FC Juárez como parte de la jornada dos y el próximo sábado regresará a casa para enfrentar a Gallos de Querétaro, en la fecha tres.