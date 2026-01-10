Una nevada sobre Andorra pone en peligro la disputa del Andorra-Cultural Leonesa

Laliga ha hecho pública una nota en que informa: "debido a las condiciones meteorológicas adversas y a la intensa nevada que afecta al terreno de juego, se va a solicitar al Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol la suspensión y aplazamiento del Andorra-Cultural, encuentro de LaLiga Hypermotion de hoy, sábado, a las 16:15h".

El conjunto leonés disputará el próximo martes su partido de octavos de final de la Copa del Rey contra el Athletic Club de Bilbao. Un hecho que complica el aplazamiento del encuentro de Andorra a la próxima semana.