10 datos de la jornada 19

1 - El Villarreal, 24 de los últimos 27 puntos

Ocho victorias en sus últimos nueve partidos de Liga impulsan al Villarreal incluso a sentirse una alternativa al título, a ocho puntos del liderato del Barcelona con un encuentro menos, tras sumar 24 de los últimos 27 puntos en disputa. Solo lo venció el Barcelona por 0-2 en ese tramo. En la primera vuelta solo ha caído con el equipo azulgrana, el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

El Valencia, igualado en Mestalla por el Elche (1-1), no ha ganado ninguno de sus seis últimos partidos de LaLiga EA Sports, en la que reincidió con su cuarto empate en las seis jornadas más recientes. El equipo de Carlos Corberán solo ha vencido uno de sus últimos catorce duelos en el campeonato y sigue en zona de descenso.

3 - Elche, Valencia y Osasuna, una primera vuelta sin victorias visitantes

Ni el Elche ni el Valencia, empatados en Mestalla (1-1), ni Osasuna, con su derrota contra el Girona (1-0), han ganado en la primera vuelta como visitantes. En sus salidas han sumado cuatro, tres y dos puntos, respectivamente.

4 - El Girona, 3 victorias en las últimas 4 jornadas

El Girona, que solo había ganado dos de sus primeros quince partidos de este curso de Liga, ha vencido tres de sus últimos cuatro encuentros, tras imponerse este sábado por 1-0 a Osasuna. Antes se apuntó el triunfo contra el Mallorca y la Real Sociedad por sendos 1-2, aunque cayó por 0-3 con el Atlético de Madrid.

5 - Aramburu, gol 24 jornadas después y decisivo para el primer triunfo de Matarazzo

El recorrido de Pellegrino Matarazzo al frente de la Real Sociedad dio un paso adelante este viernes con la victoria por 1-2 en Getafe gracias a un gol de Jon Aramburu en los instantes finales. El segundo gol del lateral venezolano en 83 partidos con el equipo donostiarra. El anterior, también en Liga, fue hace 24 jornadas, en un triunfo el pasado curso por 1-3 en Las Palmas.

6 - Primer gol en Liga de Juanmi con el Getafe

En el tiempo añadido, el Getafe pasó del empate a la derrota en su duelo contra la Real Sociedad. Fue el primer gol con la camiseta azulona de Juanmi en LaLiga EA Sports, en su vigésimo encuentro. Suma cinco tantos desde que fichó por el club madrileño, aunque los cuatro anteriores correspondían al mismo choque de la Copa del Rey frente al Inter Valdemoro (0-11) en el pasado mes de octubre.

7 - El Oviedo de Almada, 3 empates en 3 partidos

El Oviedo de Guillermo Almada no gana ni pierde en las tres jornadas que lo ha dirigido, con tres empates consecutivos, el último este sábado contra el Betis (1-1). Es la séptima igualada del conjunto asturiano en las últimas diez citas, en las que no ha ganado ningún encuentro. Su última victoria liguera data del 30 de septiembre de 2025, por 1-2 frente al Valencia en Mestalla.

8 - El Rayo vuelve a ganar 8 jornadas después

El Rayo no había ganado ninguno de sus últimos ocho partidos de Liga, atascado en una secuencia de empates, cinco en las siete jornadas más recientes, y falta de pegada ofensiva, con tan solo dos goles en los últimos ocho duelos, hasta que se impuso este domingo por 2-1 al Mallorca. No vencía en Liga desde el 26 de octubre, por 1-0 al Alavés.

9 – El Mallorca, 2 derrotas seguidas y su peor racha desde septiembre

El Mallorca nada más ha ganado uno de sus últimos siete encuentros de Liga, en la que encadena dos derrotas, tras el 2-1 con el Rayo Vallecano. Es su peor racha desde el pasado septiembre, cuando también perdió dos choques seguidos frente al Real Madrid (2-1) y el Espanyol (3-2).

10 – El Levante, en su mejor racha sin perder del curso

El Levante sumó un empate contra el Espanyol (1-1), encadenó su tercera jornada sin derrota y alcanzó su mejor racha de la temporada en ese sentido en LaLiga EA Sports, tras el 1-1 frente a la Real Sociedad y el 0-3 al Sevilla de las dos anteriores citas en esta competición.