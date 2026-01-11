2-1. El Rayo, que acabó con 10, supera al Mallorca y vuelve a ganar nueve jornadas después

Madrid, 11 ene (EFE).- El Rayo Vallecano, con goles de Jorge de Frutos e Isi Palazón, de penalti, ambos en la primera parte, al igual que el del mallorquinista Vedat Muriqi, venció al Real Mallorca (2-1) en el partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Vallecas y cortó una mala racha de ocho partidos sin ganar en la competición.