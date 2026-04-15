Senadores denunciarán hoy a Hernán Rivas por el uso de su presunto título falso

Los senadores Celeste Amarilla, Rafael Filizzola e Ignacio Iramain encabezan esta denuncia a ser presentada ante la Fiscalía General del Estado a las 7:00, bajo patrocinio de los abogados Guillermo Duarte Cacavelos y Juan Pablo Mendoza.

“A raíz de las resoluciones y recaídas del caso del senador Rivas, se sometieron a análisis nuestro las resoluciones del Poder Judicial -a pedido de los senadores- y nosotros hemos detectado que las conductas que se consideraron prescriptas y el sobreseimiento dictado abarcaban la expedicion del titulo que se considera falso y la utilización de ese título para la obtención de la matrícula de abogado por parte de Rivas, pero no así la utilización de ese título en julio del 2023 en la propia Cámara de Senadores, para ser nominado como representante del Senado ante el JEM”, detalló el abogado Duarte en Radio Monumental AM.

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Al respecto, señaló que su equipo jurídico sostiene que “categóricamente” no está vigente la sanción penal porque esto ocurrió en julio del 2023 y el plazo de prescripción es de tres años, por lo cual no hay ningún impedimento para que Hernán Rivas sea procesado. Destacó que se podría genera una nueva imputación a partir de la denuncia a ser planteada.

Señaló que esta “porción de hechos” forma parte de la causa penal que ya enfrenta Rivas pero no fue citada al momento de la prescripción. En ese sentido, indicó que si la Fiscalía sostiene que ya forman parte de la causa, no puede prescribir la causa.

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“Si no, es una causa nueva que tiene que impulsarse y seguiir adelante, porque los hechos son distintos. Cada vez que se utiliza el título es un uso de documento público de contenido falso”, sostuvo el profesional.

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Finalmente, el abogado calificó de “insostenible” la situación de Hernán Rivas, sobre todo para los abogados y la ciudadanía en general. “Yo creo que el sector político pasa a tomar el pelo a la ciudadanía, que muchas veces se muestra no reactiva”, consideró.

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Fiscalan presentan recurso apra anular sobreseimiento

Precisamente ayer las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero presentaron un recurso extraordinario de casación por medio del cual piden que el senador cartista Hernán Rivas afronte una nueva audiencia preliminar en el caso de su presunto título falso.

Las fiscalas solicitan la nulidad de la resolución del Tribunal, mediante el cual se declaró el sobreseimiento, y ordenar el reenvío del caso a otro juzgado penal de garantías para la sustanciación de una nueva audiencia preliminar con el fin de reencauzar el proceso, según el escrito presentado.