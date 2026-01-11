11 de enero de 2026 - 11:00
2-1. El Rayo se impone al Mallorca al descanso
Madrid, 11 ene (EFE).- Dos goles de Jorge de Frutos e Isi Palazón, de penalti, dan ventaja al descanso al Rayo frente al Mallorca, en el partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports que se disputa en el Estadio de Vallecas.
De Frutos abrió el marcador para el Rayo a los tres minutos y a los 29 empató de cabeza el kosovar Vedat Muriqi para el Mallorca. Isi Palazón, de penalti, desniveló la contienda para el equipo madrileño antes del descanso.