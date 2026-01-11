3-0. El Leganés se reencuentra en casa con la victoria y acentúa las dudas del Valladolid

"Cada vez, a nivel de juego y de entrenamiento, veo que estamos mejor. Veo al equipo ilusionado, que disfruta, que revierte situaciones adversas", señaló en la previa el preparador del conjunto madrileño.

Unos brotes verdes que los de Igor Oca se encargaron de confirmar en un arranque de partido en el que el Leganés pareció con un punto más de intensidad que el Valladolid, al que le costó digerir los seis cambios que hizo Luis García Tevenet con relación a la última jornada.

Todo lo contrario que el cuadro 'pepinero', que apenas presentó dos novedades respecto al equipo que se impuso el pasado domingo por 1-3 al Albacete, rompiendo una racha de cinco jornadas consecutivas sin vencer del equipo madrileño.

Cambios que no pudieron ser más fructíferos para el Leganés, ya que Naim García, que sustituyó al caboverdiano Duk, lesionado, fue el encargado de botar a los cinco minutos el saque de esquina que permitió a los locales adelantarse en el marcador.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El canterano demostró su precisión en el golpeo con la pierna izquierda y colocó un peligroso balón al segundo palo que el lateral pucelano Ivan Alejo, que unos minutos antes había cometido una innecesaria y peligrosa falta en la frontal del área, despejó con un brazo.

Una infracción que no vio inicialmente el colegiado del encuentro, Manuel Jesús Orellana, que tuvo que ser requerido por el árbitro de vídeo para revisar unas imágenes que no dejaban ninguna duda sobre la pena máxima.

Penalti que no acertó a transformar Juan Cruz, que permitió con un lanzamiento flojo y centrado que el guardameta portugués del Valladolid, Guilherme Fernandes, despejase el lanzamiento.

Pero lo que no pudo impedir Guilherme fue que su compañero Mohamed Jaouab cometiese de nuevo penalti al arrollar, con un exceso de vehemencia, a Juan Cruz cuando el atacante del Leganés trataba recoger el rechace del portero.

Una nueva pena máxima, que al igual que ocurrió con la anterior tuvo que ser señalada por el VAR, que se encargó de transformar Alex Millán, que estableció el 1-0 para el Leganés a los trece minutos.

Varapalo del que el Valladolid tardó otros tantos minutos en reaccionar, ya que no fue hasta el veintiséis cuando el cuadro castellano efectuó su primer disparo a portería, un remate de Sergi Tenés que se marchó por encima del larguero.

Poco más inquietó el equipo visitante, que sólo buscó en otra ocasión la portería del Leganés, en un disparo desde el interior del área del noruego Vegard Erlien, que tampoco encontró los tres palos.

Mucho más contundente se mostró el Leganés, que dobló su ventaja (2-0) a los cuarenta y cuatro minutos en un nuevo saque de esquina botado por Naim García que acabó en el interior de la portería tras tocar en la espalda de Jaouab, que, centrado en el marcaje de Marvel, nunca supo donde estaba el esférico.

Resultado que obligó al Valladolid a dar un paso adelante en la segunda mitad, en la que Luis García Tevenet logró reactivar el ataque del conjunto castellano con la entrada primero de Chuki y posteriormente de Mario Maroto, que ya dejó muy buenas sensaciones ante el Racing de Santander.

De hecho, el canterano a punto estuvo de recortar la desventaja para el equipo pucelano con un potente disparo desde la frontal del área que obligó a lucirse al cancerbero local Juan Soriano.

Una falta de pegada que contrastó con la contundencia del Leganés, que sentenció definitivamente la contienda a diez minutos para la conclusión con un gol (3-0) de Roberto López que alejó a los madrileños de los puestos descenso y acentuó las dudas de un Valladolid que ya ve mas cerca la parte baja de la tabla que de los puestos de promoción.

3 - Leganés: Soriano; Rubén Peña, Marvel, Lalo Aguilar, Franquesa (Ignadi Miquel, m.72); Diawara, Cissé (Melero, m.61); Juan Cruz (Pauwels, m.81), Óscar Plano (Roberto López, m.61), Naim García y Álex Millán (Diego García, m.72).

0 - Valladolid: Guilherme; Iván Alejo, Jaouab (Ramón Martínez, m.46), David Torres, Hugo San; Juric, Lachuer (Maroto, m.67); Peter Federico, Ponceau (Chuki, m.46), Tenés (Biuk, m.68) y Erlien (Arnu, m.83).

Goles: 1-0, m.13: Álex Millán, de penalti. 2-0, m.44: Jaouab, en propia puerta. 3-0, m.80: Roberto López.

Árbitro: Manuel Jesús Orellana (Comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Franquesa, Cissé, Roberto López y Rubén Peña, por el Leganés; y a Jaouab y Peter Federico, del Valladolid.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésima primera jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División) disputado en el estadio Ontime Butarque de Leganés ante 10.745 espectadores.