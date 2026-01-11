Almeyda reconoce que tener "tranquilidad" es importante para "tomar mejores decisiones"

Almeyda, en su comparecencia de prensa tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva sevillista, pidió "tener tranquilidad en un torneo donde la igualdad entre equipos está a la vista", ya que esa calma le ofrece "espacio para pensar mejor y tomar mejores decisiones. No es fácil; estar tranquilos a veces puede sonar medio raro, pero la tranquilidad va de la mano de la confianza", comentó.

También valoró por ello la veteranía del atacante chileno Alexis Sánchez, quien es "capaz de ver que la tranquilidad no lo es todo pero es importante" porque "la desesperación entra en algunos momentos de los partidos" y afecta sobre todo "a los chicos que nacieron en el club".

A punto de completar la primera vuelta, Almeyda admitió que "querría estar más arriba, más tranquilo" porque a su equipo le "faltó rescatar puntos con dos o tres empates, que son muchísimo" en un "campeonato totalmente parejo" en el que cree que el Sevilla se comportó "por momentos bien y menos en otros".

El técnico argentino alabó a la "afición inteligente" del Sánchez-Pizjuán, que es "un jugador más cuando está a favor" pero entendió su "frustración", que comparte con los profesionales en unos "momentos que tienen que ser de unión, de fe", y aseguró que esto "va de buscar lo mejor para el Sevilla desde el lugar que sea".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Almeyda, preguntado por el rival que visita el Sánchez-Pizjuán, dijo que a todos los equipos a los que se enfrenta los tratan "de la misma manera, con un estudio de ellos, pero esto es fútbol, son once contra once", por lo que deben demostrar que necesitan "ganar y mostrar la rebeldía de lo que pasó en el anterior -ante el Levante (0-3)-, el no estar conforme", aunque puntualizó que el adversario del lunes "es un gran rival".

El preparador sevillista anunció la presencia en la convocatoria para el partido de Alexis Sánchez, pese a que no se ha entrenado este domingo porque "recibió un golpe en su cadera" en la sesión de "ayer".

Almeyda aseguró que es una contusión "de las que te duermen el músculo", por lo que "hoy estaba dolorido" y ha preferido saltarse el entrenamiento pero habrá que esperar "a ver cómo está mañana" para determinar cuántos minutos puede participar en la visita del conjunto vigués.

Otro jugador presente en la lista es el extremo suizo Rubén Vargas, restablecido después de casi dos meses de baja debido a una lesión muscular, según confirmó el técnico bonaerense, un "jugador importante" al que administrará sus minutos porque "vuelve de estar mucho tiempo parado".

El delantero nigeriano Akor Adams, que "está teniendo un buen rendimiento en un torneo difícil" como la Copa de África porque "está jugando en otro sistema que quizás le encaje mejor", al hacerlo al lado de un gran delantero que lo habilita muchísimo", en referencia a Victor Osimhen.

Matías Almeyda destacó que "Akor es una gran persona y un profesional que escucha y quiere aprender", así que espera que "ojalá que rinda" cuando regrese al Sevilla "como lo está haciendo con su país" y se convierta "en un ídolo" de la afición sevillista, que "lo echa de menos".