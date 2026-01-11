El Barcelona diseña su plan de actuación inmediato en Yeda

Esta última cuestión -la contratación de un nueve- está supeditada a que el Barcelona logre equilibrar su 'fair play' financiero y consiga entrar en la regla 1:1, lo cual le permitiría operar con libertad en el mercado futbolístico.

La comisión médica de LaLiga ha dictaminado que el central danés estará al menos cinco meses de baja por lo que la misma será considerada como de larga duración. Por ello, el Barcelona podrá utilizar el 80% de su salario para firmar a Joao Cancelo. El danés finaliza contrato el 30 de junio y el presidente azulgrana, Joan Laporta, ya ha anunciado que el club le ofrecerá un año más de contrato.

El portugués llegará a cambio de unos 5 millones de euros, cantidad que procederá del ahorro de la parte proporcional de la ficha de Christensen. El portugués es un comodín defensivo, puede actuar de carrilero por la derecha y por la izquierda y puede liberar de minutos tanto a Jules Kounde como a Alejandro Balde. Al portugués se le espera este lunes en Barcelona y podría ser presentado el martes.

El buen rendimiento del inglés, su polivalencia y la actitud demostrada han convencido al Barcelona de la necesidad de abonar los 30 millones al Manchester United y quedárselo en propiedad. Rashford puede jugar como extremo por la izquierda y como nueve, ha disputado 17 partidos como titular y ha marcado 7 goles.

El meta alemán, necesitado de minutos, si quiere convencer al seleccionador de su país Julian Nagelsmann para que cuente con él para el Mundial, necesita imperiosamente jugar. En el Barcelona, es imposible, porque Flick ha dicho de todas las maneras posibles que el titular es Joan Garcia. La puerta de salida está abierta para Ter Stegen y el camino hacia Girona, abierto. El problema es la alta ficha del meta.

El talentoso centrocampista estuvo todo el año pasado de baja, ha vuelto a principios de curso, pero necesita minutos para seguir con su evolución. El club se plantea que pueda salir cedido para ello, máxime cuando el mes próximo regresa Gavi tras una operación de rodilla y la competencia aun sería mayor. El futuro de Bernal se decidirá tras la eliminatoria copera ante el Racing de Santander.

Robert Lewandowski finaliza contrato el próximo 30 de junio, justo cuando soplará 38 velas. En los últimos meses se han mantenido conversaciones para ver qué planes tiene el polaco, que dispone de una oferta de Chicago Fire para finalizar su carrera en la MLS.

Si el Barcelona y Lewandowski separan sus caminos, el club catalán tiene que lanzarse a la contratación de un nueve. El favorito de la comisión técnica es Julián Álvarez, pero su llegada al club catalán presenta muchas dificultades, la principal que el Barcelona entre en la regla 1:1.

Está en función de que LaLiga contabilice totalmente los 100 millones de euros que el Barcelona percibirá por la explotación de 475 asientos VIP de su nuevo estadio por 30 años.

Las localidades VIP las adquirieron el fondo catarí Forta Advisors y New Era Visionary Group. Inicialmente el Barcelona ingresó 58 millones en enero pasado (30 de los cataríes y 28 del empresario moldavo Ruslan Birladeanu) y de los 42 millones restantes, el Barcelona recibió 12.

El calendario de pagos contempla que los 30 restantes, el club catalán los ingresará a finales de temporada, que es cuando confía que la LaLiga dé el o.k. a la totalidad de la operación (100 millones) y que le permita regresar a la regla 1:1.

De esta manera el Barcelona, cuyo último límite salarial está fijado en unos 351 millones de euros, tendría carta blanca para pensar en grande.