El campeón Toluca vence al Monterrey, con un penalti fallado por el español Canales

En la continuación de la primera jornada del torneo, los Diablos del entrenador argentino Antonio Mohamed alinearon sin varias de sus principales figuras, entre ellas los delanteros Paulinho y Alexis Vega y el centrocampista Marcel Ruiz, pero detuvieron al rival y en el 56 firmaron el triunfo con un gol del brasileño Helinho.

Monterrey, dirigido por el español Domenec Torrent, tuvo la posesión de la pelota en la primera mitad, 59-41 a su favor; disparó cinco veces a puerta, aunque sin peligro.

En la segunda parte, el Toluca mejoró. En el 55, Oswaldo Virgen llegó tarde a un centro en el área, pero un minuto después Helinho aceptó un balón del argentino Santiago Simón y lo envió a la red con un golpe de zurda.

Monterrey se volcó al ataque. Fue detenido, sin embargo, en el 88 tuvo un penalti a favor que González le detuvo a Canales para darle la victoria a los monarcas de la liga.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un poco antes, el panameño Ismael Díaz y Bryan Colula le dieron al León una victoria por 2-1 sobre Cruz Azul, que descontó con una diana del argentino Agustín Palavecino.

En el otro duelo sabatino, las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito, derrotaron por 2-0 a los Tuzos de Pachuca, con anotaciones de Armando González y Daniel Aguirre.

La primera jornada del campeonato comenzó este viernes, cuando el Juárez FC derrotó 1-2 al Mazatlán y Atlas, 1-0 al Puebla y el Tijuana empató sin goles con el América.

El Juárez se impuso con anotaciones de Francisco Nevarez y Denzell García. El argentino Facundo Almada descontó por el Mazatlán.

Atlas sumó sus primeros tres puntos con un polémico penalti convertido del montenegrino Uros Djurdjevic.

Tijuana y América defendieron bien en un duelo enredado en la mitad de la cancha en el que ambos cuadros atacaron poco.

La primera fecha del campeonato concluirá mañana con los partidos Pumas UNAM-Querétaro y el San Luis-Tigres UANL.