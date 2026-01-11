El Liverpool pierde a Conor Bradley para lo que resta de temporada

El defensa norirlandés se lesionó en los minutos finales del empate a cero ante los 'Gunners' y fue protagonista de una de las escenas más feas de los últimos tiempos en la Premier League, cuando tras dañarse la rodilla, Gabriel Martinelli le dio un pelotazo y trató de empujarle fuera del campo porque entendía que estaba perdiendo tiempo.

Bradley, que se había perfilado como el sustituto natural de Trent Alexander-Arnold tras su salida al Real Madrid, abandonó el Emirates Stadium con una importante protección en su rodilla y este domingo el Liverpool confirmó la gravedad de la lesión.

El jugador se ha dañado el ligamento y el hueso y tendrá que pasar por el quirófano, lo que le descarta para el resto de temporada y pone en duda una posible disputa de la Copa del Mundo en caso de que su selección, Irlanda del Norte, se clasificara.

Sin Bradley, a Arne Slot le quedan dos opciones para el lateral derecho en la plantilla, Jeremie Frimpong, más ofensivo y que ha sufrido problemas físicos toda la temporada, y Dominik Szoboszlai, que ha jugado varios encuentros esta temporada en esa posición.

