El Oporto sella el contrato de su entrenador Francesco Farioli hasta 2028

El club norteño informó en un comunicado presentado ante la Comisión del Mercado de Valores portuguesa (CMVM) del acuerdo alcanzado este domingo con el técnico para su renovación por una temporada más, hasta 2028.

Farioli llegó en julio pasado al vestuario de los 'dragones' con un contrato hasta junio de 2027 para sustituir al argentino Martín Anselmi y ha logrado que el equipo se ponga primero en la Liga de Portugal, con 16 victorias y un empate, y a siete puntos por encima del segundo, el Sporting.

En la Liga Europa es octavo tras cuatro triunfos, un empate y una derrota en los seis encuentros disputados.

Farioli tomó las riendas del Oporto tras una temporada en el Ajax, en la que devolvió al gigante de Ámsterdam a la lucha por el título neerlandés, aunque dejó escapar la Liga en las últimas jornadas.

El italiano comenzó su carrera como entrenador en el fútbol turco, primero en el Karagumruk y luego en el Alanyaspor, y a continuación pasó un año en Francia, donde consiguió un quinto puesto en la Liga gala con el Niza.

Es el tercer técnico contratado por el Oporto, después de Vítor Bruno y Anselmi, desde la elección en abril de 2024 como presidente del exentrenador André Villas-Boas, que trajo como director deportivo a Andoni Zubizarreta, quien salió del club en agosto pasado.