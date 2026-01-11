El triple salto por la liga del Villarreal

El equipo amarillo ya está a ocho puntos del liderato azulgrana y a cuatro de la segunda plaza del Real Madrid, con el añadido, además, del partido menos que ha jugado que todos ellos, aplazado el pasado 14 de diciembre frente al Levante en el Ciudad de Valencia. Lo recuperará previsiblemente a mediados del próximo mes de febrero. Eso hace aún más grande su primera vuelta.

Hasta entonces, recorrerá cada jornada con ese hándicap (u oportunidad, según sea el desarrollo de cada semana de la competición) el grupo dirigido por Marcelino García Toral, que aprovechó su ocasión en la decimonovena jornada, con su victoria del sábado contra el Alavés, definida con autoridad en el segundo tiempo, desde el golazo de Alberto Moleiro a la escuadra hasta el 3-1 final en el Estadio de la Cerámica, que se entusiasma.

La aspiración es “seguir progresando”, rebaja Marcelino ante la prensa. “Tenemos que seguir soñando, pero para soñar hay que mejorar. En una vuelta sólo hemos perdido tres partidos…”, abundó.

Y esos tres encuentros fueron contra sus adversarios directos: el 2-0 contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, el 3-1 contra el Real Madrid en el Bernabéu y el 0-2 contra el Barcelona en el Estadio de la Cerámica. “Y en ninguno estuvimos lejos”, apuntó.

Su “extraordinaria” primera vuelta, tal y como la resaltó su entrenador, es de 41 puntos de 54 posibles, porque aún le queda el citado encuentro pendiente con el Levante. Ha ganado trece de sus duelos (2-0 al Oviedo, 5-0 al Girona, 2-1 a Osasuna, 1-2 al Sevilla, 1-0 al Athletic, 0-2 al Valencia, 4-0 al Rayo Vallecano, 0-2 al Espanyol, 2-1 al Mallorca, 2-3 a la Real Sociedad, 2-0 al Getafe, 1-3 al Elche y el 3-1 al Alavés de este sábado).

Además de los citados Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, sólo le redujeron puntos el Betis en la Cerámica (2-2) y el Celta en Balaídos (1-1) en sendos empates. Su peor racha del curso fueron dos jornadas sin ganar (dos veces). La mejor han sido seis triunfos consecutivos del 25 de octubre al 6 de diciembre, aunque su estirón va más allá.

Mientras quedaba eliminado de la Copa del Rey en Santander (2-1) y perdía cualquier opción en la Liga de Campeones, con cinco derrotas y un empate en seis compromisos, el Villarreal ha ganado ocho de sus últimas nueve jornadas de liga que lo han lanzado aún más en la tabla. Es el segundo mejor local y el tercer mejor visitante. Una alternativa. Quizá mucho más.

Al Atlético de Madrid, cuarto en la clasificación, lo aventaja en tres puntos con un partido menos, mientras que el conjunto rojiblanco siente la presión del Espanyol. Sólo lo separan cuatro puntos, tras el empate blanquiazul con un golazo de Carlos Romero y el empate inmediato de Iker Losada para el Levante, que se mantiene penúltimo, a cuatro de las posiciones de permanencia (1-1).

A la espera del Sevilla contra el Celta, el partido que cierra este lunes la primera vuelta del campeonato a falta del Levante-Villarreal aplazado, la permanencia también está condensada y en ebullición: entre el décimo, el Rayo Vallecano tras su victoria de este domingo contra el Mallorca (2-1), y el decimoctavo, el Valencia, hay tan solo cinco puntos de distancia con toda la segunda vuelta por jugar.

El Rayo dio un paso adelante. Su triunfo contra el Mallorca, después de ocho jornadas seguidas sin victoria (con cinco empates en las siete más recientes hasta este domingo), lo impulsó hasta la mitad de la tabla. El gol del 2-1 fue un penalti riguroso, transformado por Isi Palazón. El conjunto balear, decimoséptimo, está a un punto del descenso, pese a los once goles ya de Vedraq Muriqi.

El descenso lo marca el Valencia, en pleno sufrimiento. Sin pegada, el factor más crucial de todos en el fútbol, su producción de puntos es escasa en las últimas jornadas, con Carlos Corberán y todo en entredicho. Ha sumado 10 de los últimos 42 puntos. De sus 16 remates contra el Elche, sólo acertó en un penalti transformado por Pepelu para el 1-1.

Entre la crisis social e institucional del Valencia, con la bronca de la afición hacia el equipo, su antepenúltimo puesto es una carga hoy insostenible, aunque está a tan solo un punto de salir de ahí, pero también con sólo cuatro de ventaja sobre el último de la clasificación, el Oviedo, punto a punto desde la llegada de Guillermo Almada.

Son tres empates en sus tres encuentros desde el último cambio de entrenador para el conjunto asturiano, que aún atraviesa una secuencia de doce jornadas consecutivas sin ganar. Giovanni Lo Celso, que anotó el 1-1 para el Betis en el minuto 83, frustró el sábado su reencuentro con el triunfo. El equipo verdiblanco, sexto, ha vencido sólo tres de sus últimos once partidos. Y uno nada más corresponde a los últimos cinco choques.

A cuatro puntos del descenso están el Getafe, en el que José Bordalás pide a gritos refuerzos en invierno para sostenerse en la máxima categoría, y la Real Sociedad, invicta desde la llegada de Pellegrini Matarazzo. Con un gol de Jon Aramburu se impuso por 1-2 al conjunto azulón en el tiempo añadido, en el que instantes antes había igualado el Getafe.

A dos puntos tan solo del Valencia sobreviven el Alavés, derrotado por el Villarreal, y Osasuna, superado por 1-0 por el Girona, impulsado por tres victorias en las últimas cuatro citas.

El equipo de Miguel Ángel Sánchez, ‘Míchel’, ha saltado al duodécimo puesto, cuatro puntos también por encima del descenso, como el Getafe, la Real Sociedad. A tres está el Sevilla.