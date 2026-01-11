Fede Valverde pidió el cambio por molestias musculares

Tras un gran esfuerzo en una carrera por banda izquierda, pese a jugar de lateral derecho la final, Fede se dirigió al banquillo tras volver a su zona y realizó el gesto del cambio. Vinícius no vio su desmarque y tras presionar a Pedri en su regreso, sintió que no podía seguir en el terreno de juego.

Tres minutos después Fede Valverde con rostro serio por las molestias musculares, era el primer cambio del Real Madrid, dejando en el minuto 69 su plaza a Güler. Raúl Asencio pasó de jugar como tercer central a ocupar el lateral derecho.