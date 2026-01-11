Los argentinos Rivero, Postel y Ferrero refuerzan al Cuenca con la Sudamericana en la mira

Rivero, de 33 años, proviene del Deportivo Madryn, en el que disputó 31 partidos y anotó 9 goles.

"Tomo esta oportunidad con mucha responsabilidad y contento de tener esta posibilidad. Me hablaron muy bien del Deportivo Cuenca, que va a competir en la Sudamericana", dijo el atacante a periodistas.

Rivero afirmó que está bien informado del club y del fútbol ecuatoriano. "Se trata de un fútbol muy fuerte, rápido y muy competitivo", añadió.

Por su parte, el defensa central Santiago Postel, de 22 años, llegó para reemplazar a su compatriota Eugenio Raggio, quien no continuó en el club.

"Vengo con grandes expectativas a un gran país, a una liga muy competitiva, por lo que procuraré mantener una regularidad", expresó Postel, que jugó la temporada pasada en el Platense y se definió como un defensa "de juego agresivo, intenso, ordenado, disciplinado, que deja todo en la cancha".

Mientras que el portero Ferrero sustituirá a su compatriota Brian Bustos, que hizo una gran campaña, pero a quien los directivos no pudieron retener.

Ferrero, de 29 años, militó entre el 2023 y 2025 en el club argentino Nueva Chicago y dijo tener "las expectativas más altas". "Se trata del primer desafío fuera de Argentina para jugar cosas interesantes como los torneos locales, la Sudamericana y procurar ganarlos", indicó.

El cuadro cuencano también contrató al defensa argentino Patricio Boolsen, que reemplazará a su compatriota Agustín Gómez. Además, ratificó a los también argentinos Mateo Maccari, Nicolás Leguizamón y Lucas Mancinelli, quienes estarán bajo la dirección técnica de Jorge Célico.