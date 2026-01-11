River Plate se estrena en la pretemporada con victoria ante Millonarios y debuts

Autor del penal que en Catar 2022 consagró a Argentina como nuevo campeón del mundo, Gonzalo Montiel selló en el estadio Gran Parque Central el triunfo del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo de la misma forma.

A los 69 minutos, el balón ejecutado por el lateral fue para un lado, el portero Diego Novoa se lanzó hacia el otro y eso le alcanzó a River Plate para llevarse una victoria.

Sin Franco Armani, el joven Santiago Beltrán se encargó de custodiar la portería. Delante de él se pararon Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Kevin Castaño, Fausto Vera, Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

En la segunda parte ingresaron Santiago Lencina, Fabricio Bustos, Agustín Ruberto, Ian Subiabre, Tomás Galván, Matías Viña y Juan Carlos Portillo.

Del otro lado, Hernán Torres eligió a Diego Novoa; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Álex Moreno, Danovis Banguero; David Silva, Mateo García, Stiven Vega; Carlos Darwin Quintero y Leonardo Fabio Castro. Luego se sumaron Jorge Cabezas, Julián Angulo y Álex Castro.

De acuerdo con esto, Gallardo pudo utilizar por primera vez a los recientemente incorporados Vera y Viña, al tiempo que también sumó minutos en River Plate Galván tras varios años jugando cedido en otros equipos del fútbol argentino.

El número 20 y el lateral uruguayo saltaron al campo de juego juntos y se asociaron de gran manera por el sector izquierdo. Incluso fabricaron la jugada que acabó en el primer penalti de la noche.

Es que sobre los 80 minutos, una nueva falta dentro del área acabó con una nueva pena máxima para River Plate, esta vez ejecutada por Ruberto y despejada por Novoa, una de las figuras de los colombianos.

Sobre el final, Millonarios se acercó con peligro a la portería defendida por Beltrán y los argentinos terminaron con diez futbolistas por la expulsión de Portillo.

Este miércoles, los colombianos disputarán un nuevo Clásico Sudamericano, esta vez ante el también argentino Boca Juniors en 'La Bombonera' de Buenos Aires. Dicho encuentro podría tener a Radamel Falcao García en la plantilla de Torres tras su regreso.

River Plate jugará nuevamente el próximo 17 de enero. Será frente al uruguayo Peñarol en el campus Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, ubicado a minutos de la ciudad de Punta del Este.